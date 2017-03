CDA blijft GroenLinks net voor in Winsum

Het CDA is de winnaar geworden van de verkiezingen in Winsum. De partij kreeg ruim 17% van de stemmen.

Vlak daarachter eindigde GroenLinks op 12,5%. De VVD, landelijk de grootste, werd derde met 11,9% van de stemmen.Gelijk met de landelijke trend is de PvdA de grote verliezer in Winsum. De partij verloor dik en eindigde op 10,9% van de stemmen. D66, ChristenUnie, SP en Partij voor de Dieren groeiden wat.In 2012 was de opkomst in Winsum ruim tachtig procent. Meer dan een derde daarvan stemde op de PvdA. De PvdD haalde als een van de kleinere partijen twee procent van de stemmen.