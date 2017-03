Zuidhorn: CDA wint #grokiest

Het CDA is de grote winnaar van de verkiezingen in Zuidhorn. De partij haalde 18,6 procent van de stemmen. De PvdA kreeg een nederlaag voor de kiezen en ging van 26,7 procent naar 7,2. De ChristenUnie blijft ongeveer gelijk.

In totaal stemden er in Zuidhorn 12.467 mensen, waarvan 22 blanco. Vijftien stemmen werden ongeldig verklaard.Ruim een kwart van de kiesgerechtigden in Zuidhorn stemden in 2012 op de PvdA. De VVD stond op twee met ruim zeventien procent. Derde is de ChristenUnie met vijftien procent van de stemmen.Bekijk de uitslagen op je gemak in de statistieken: