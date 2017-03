Schiermonnikoog weer de eerste: VVD de grootste partij

Schiermonnikoog heeft woensdagavond - net als vier jaar geleden- als eerste alle stemmen geteld. Na slechts 37 minuten kon burgemeester Stellingwerf de eindstand al doorbellen naar het ANP.

In totaal brachten op het eiland 999 mensen hun stem uit waarmee een opkomstpercentage van 128 procent werd behaald. Verantwoordelijk voor dat hoge percentage zijn de toeristen die op Schiermonnikoog verblijven.Van de 774 stemgerechtigde eilanders zelf kwam 84 procent stemmen.Dat Schiermonnikoog er weer in is geslaagd de stemmen zo snel geteld te krijgen ligt aan het kleine aantal stembiljetten en het gegeven dat er maar op één locatie gestemd kon worden.Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen werd de PvdA de grootste partij, met bijna 31%. Gevolgd door de VVD, SP en CDA.De opkomst op Schier is traditioneel hoog, door de toeristen op het eiland. In 2012 was de opkomst 148,1%, dit jaar %.