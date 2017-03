Café Hammingh staat te koop

Bert Lange en Margriet van der Spek stoppen na een kwart eeuw met Café Hammingh aan het Reitdiep in Garnwerd.

Levens ontwarren

De twee zijn enkele jaren geleden gescheiden. Ze kunnen nog goed met elkaar samenwerken, maar zien elkaar zo'n zeventig uur per week in het café. 'Het is tijd om onze levens te ontwarren', vertelt Lange.



Garnwerd aan Zee

De aanwezigheid van de horecagelegenheid Garnwerd aan Zee zou niets te maken hebben met de beslissing. Lange: 'Dat dacht onze makelaar ook, maar hij was positief verrast. In Garnwerd is gewoon ruimte voor twee horecagelegenheden'.



Nog 180 jaar

Met pijn in het hart zetten Lange en Van der Spek het bedrijf te koop. Het pand is niet van hen; dat huren ze van Matthijs van der Ploeg uit Zoutkamp. 'Wat ons betreft blijft Café Hammingh gewoon bestaan. We hebben vorig jaar het 180-jarig jubileum gevierd en als het aan ons ligt komen er nog 180 jaar bij', zegt Lange.



Het is niet bekend wat de vraagprijs is van Café Hammingh. 'Daarvoor moet je bij de makelaar zijn', lacht Van der Spek.

