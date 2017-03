Te Wierik heeft geen clausule: 'Ik ga er niet vanuit dat FC Groningen degradeert'

Mike te Wierik heeft, voordat hij besloot naar FC Groningen te gaan, informatie over de club ingewonnen bij Bryan Linssen en Bryan van Loo. De speler en oud-speler van FC Groningen waren ploeggenoten van Te Wierik bij Heracles.

'Dat gaf direct een goed gevoel', zegt te Wierik woensdag op de spelerspresentatie in het Noordlease Stadion. 'Ze hebben me veel verteld over de mensen die hier werken. Daar wil ik ze voor bedanken. Ik vind het leuk dat ik weer met Bryan kan voetballen.''Ik vond het tijd om een stap te maken. Sowieso was het gevoel voor FC Groningen direct heel goed. Ze wilden me heel graag hebben en dan is de keuze snel gemaakt.'De voetballer speelde bij Heracles zijn thuiswedstrijden op kunstgras, plus nog vijf uitwedstrijden op kunstgrasvelden. 'Maar of ik een kunstgrasvoetballer ben? Haha. Nee ik zie er naar uit om op gewoon gras te spelen. Je knieën gaan minder snel kapot.'Te Wierik kan zowel centraal als rechts in de verdediging spelen. Technisch manager Peter Jeltema: 'We hebben hem voor beide posities aangetrokken. We moeten kijken hoe de selectie er volgend jaar uit ziet. Maar het is een goede gedachte dat hij op beide posities kan spelen.''Een voorkeur heb ik zelf niet echt', vult de hoofdrolspeler aan. 'Ik heb zeven jaar rechtsback gespeeld, de laatste twee seizoenen speel ik pas centraal. Het maakt mij niet zoveel uit, ik kan op beide posities prima uit de voeten.'Zowel Jeltema als Te Wierik zijn blij dat de kogel door de kerk is. 'Nu kan de focus op Heracles en kunnen we het seizoen goed afsluiten. Ik hoop dat de FC dat ook doet.''En nee', lacht hij. 'Ik ga er niet vanuit dat FC Groningen degradeert, dus ik heb geen clausules in mijn contract.'De 24-jarige Te Wierik komt na de zomer voor drie seizoenen naar FC Groningen. Omdat zijn contract bij Heracles afloopt, komt hij transfervrij over.