Scholieren in Winsum houden eigen verkiezing

'Zo'n verkiezing kunnen wij ook wel organiseren.' Dat dachten de leerlingen van klas 3F van het Terra Winsum. Je mag pas stemmen als je 18 jaar bent, maar de scholieren namen woensdag alvast een voorproefje.

'We zijn heel nieuwsgierig welke partijen bij ons op school populair zijn en waarom', vertelt leerling Audrey van Calker. Samen met haar klas en docent heeft ze de verkiezing georganiseerd. Overal in de school hangen posters met daarop de politieke meningen van de diverse landelijke partijen.Alle leerlingen van de school mochten woensdag tot 13:00 uur stemmen. Dat gebeurde niet met een rood potlood maar met stemcomputers.Uiteindelijk is de PVV de grootste geworden op school. De favoriete partijen daarna waren D66, CDA, VVD.