'Breiwilligers' gezocht: activistisch breien voor dichte gaskraan

'Gas, we breien er een einde aan.' Dat is de slogan van de landelijke brei-actie die donderdag van start gaat in Den Haag.

Druk uitoefenen

Het is de bedoeling om de grootste deken van Nederland te breien. Die zal tijdens de formatie van het nieuwe kabinet worden gebruikt om druk uit te oefenen, zodat de politici Groningen niet vergeten.



Solidariteit

De actie is een vervolg op de gebreide deken, waarmee het kleinste huisje van Groningen werd ingepakt. Kunstenares Agnes Bakker en Milieudefensie zijn de initiatiefnemers. 'Een brei-actie klinkt eerst misschien raar, maar het is eigenlijk volkomen logisch', legt Jorien de Lege van Milieudefensie uit. 'Breien doe je om warmte te creëren. De Groningers hebben zo lang in de kou gestaan. Op deze manier kunnen wij onze solidariteit betuigen. De warme deken staat verder symbool voor het isoleren van onze huizen. Als iedereen dat doet, kan de gaskraan dicht.'



Activistische breipatronen

Iedereen die dat wil kan de breipennen oppakken. Op de website van Milieudefensie staan



Tijdens de breicafés die worden georganiseerd, worden de ingestuurde lapjes aan elkaar genaaid.



- Freek de Jonge: 'Breiwerk staat symbool voor oplossing aardbevingsproblematiek'

