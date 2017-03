Podium in Restaurant-Zalencentrum Balk vat vlam

(Foto: De Vries Media)

Bij Restaurant-Zalencentrum Balk in Zuidhorn heeft woensdagmiddag korte tijd brand gewoed. Een podium in het pand stond in brand.

De brandweer had het vuur snel onder comtrole. Een omstander die probeerde de brand te blussen is door ambulancepersoneel onderzocht. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis.



De oorzaak van de brand is onbekend. De schade lijkt mee te vallen.

Door: RTV Noord Correctie melden