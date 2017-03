Meedhuizen kan bijna eigen dorpshuis kopen

Een eigen dorpshuis. Deze grote wens van Meedhuizen is een stuk dichterbij gekomen door een subsidie van de gemeente Delfzijl. Die geeft zestigduizend euro voor de aankoop van Dorpsherberg Lanting.

Het dorpshuis wordt nu nog gehuurd. Door het aan te kopen, hopen de Meedhuizers een structurele ontmoetingsplek te krijgen waar allerlei activiteiten plaatsvinden.'Een dorpshuis is van essentieel belang voor de leefbaarheid van een dorp', zegt wethouder Jan Menninga. Hij is blij dat de gemeente er een steentje aan kan bijdragen. Als al het benodigde geld binnen is, neemt de stichting Dorpsherberg Lanting de exploitatie op zich van het dorpshuis.