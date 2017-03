Groninger ondernemers stemmen en verwachten

Voor Groninger ondernemers is 15 maart ook een belangrijke dag. De verkiezingsuitslag bepaalt wat de richting van het economische beleid wordt de komende jaren. Op welke partij wordt gestemd en wat zijn de boodschappen voor het nieuwe kabinet? Noordzaken polst een aantal ondernemers.

EAZ Wind ontwikkelt, produceert en installeert de EAZ-Twaalf. Een kleiner type windmolen met een rotordiameter van twaalf meter.'Ik heb getwijfeld tussen D66 en Groen Links. Ik heb voor de laatste partij gekozen. Beide partijen bouwen aan de economie voor de toekomst.''Landbouw, klimaat en energie.''Een economie waarin we onze eigen energie opwekken met wind, zon en biomassa. Dat levert nieuwe banen op en we worden minder afhankelijk van verre buitenlanden die de olie hebben. GroenLinks en D66 werken hier aan door belasting op vervuiling te verhogen (denk aan kilometerheffing) en de belasting op arbeid te verlagen. Daarmee zorg je voor veel nieuwe banen en maak je het aantrekkelijk voor bedrijven om nieuwe, slimme oplossingen te verzinnen met minder uitstoot. Dat is de toekomst!''Maar ik ben ook kritisch op deze partijen. Veel van onze klanten zijn boeren. Ik zie hoe zij werken aan de voedselvoorziening van de toekomst. Daarom kopen ze bijvoorbeeld bij ons een kleine windmolen. Partijen als D66 en GroenLinks hebben de neiging om de boeren als het probleem te zien. Dat klopt niet. Juist met de boeren samen moeten we werken aan een duurzame landbouw. En dat begint met het uitspreken van waardering voor hun belangrijke taak. Dankzij de efficiënte voedselproductie van de boeren kunnen andere mensen zich bezighouden met politiek of zoals wij, het bouwen van windmolens. Dat realiseren veel mensen zich niet.''Een coalitie waar in ieder geval Groen Links en D66 deel van uit maken.''Nederland is altijd sterk geweest door te durven veranderen. De toekomst met nieuwe technologie, klimaatverandering en terreurdreiging vraagt om een andere aanpak dan vroeger. Werk daarom aan de economie voor de toekomst waarin we onze eigen energie opwekken. Dan gaan we uit van onze eigen kracht.'SealTeQ levert diensten op het gebied van energie, woning- en utiliteitsbouw, energie, infrastructuur en diverse bouwprocessen. SealteQ heeft vestigingen in Heerenveen, Amsterdam, Rotterdam en Tiel.'VVD.''Met name wetgeving op het gebied van ontslagrecht, ziektekosten, inzet zzp'ers en flexibele arbeid. Wij hebben veel seizoenswerk. Dat proberen we vorm te geven met contractvormen met een flexibele schil. Dat is nu moeilijk te regelen. Het voordeel is dat de concurrent hier ook last van heeft.''Een paar dingen. Hoe gaan we om met de inzet van flexibele arbeid in de BV Nederland? Verder: hoe gaan we om met de krapte op de arbeidsmarkt? Er is nog steeds een groep die aan de kant staat. Hoe bereiken we deze mensen alsnog? Dat is nodig, want anders is het de vraag hoe we vanuit economische groei nog in staat zijn om dit met medevaderlanders te doen. De groep die thuis zit, moet gemotiveerd worden. Het punt is dat ze ook buiten werktijd veel begeleiding nodig hebben. Wat je gelukkig wel ziet is dat opleidingen ook inzien dat je met je handen een prima boterham kunt verdienen.''Ik kom er niet uit. Ik heb gerekend en kom zetels tekort bij VVD, CDA en D66, maar misschien worden we verrast. Een coalitie rechts over het midden heeft mijn voorkeur.''Twee stuks. Zorg ervoor dat het kabinet weer vier jaar blijft zitten. We hebben stabiel beleid nodig , zodat we in Nederland weer een stap kunnen maken. Ten tweede: houdt goed aansluiting met de inwoners. De praktijk wijst uit dat het heel moeilijk is om vanuit het pluche in Den Haag aansluiting te houden op alle dossiers.'Bij slagerij Deuling ligt de nadruk op ambachtelijk klaargemaakte producten. Catering maakt ook onderdeel uit van het aanbod.'Ik twijfel nog, maar ik denk dat het D66 wordt.''Sowieso hoop ik niet dat extremen aan de macht komen. De belastingdruk voor het MKB is te hoog. We betalen meer dan de grote multinationals. Daarnaast vind ik het ontslagrecht te streng. Het is te ingewikkeld om personeel snel te ontslaan.''Zowel de regeldruk als de belastingdruk moet minder worden. We moeten ons aan veel te veel regels houden. Dat kost me veel extra tijd en het maakt ondernemen er niet eenvoudiger op.''Een beetje in het midden denk ik. Ik hou het op VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Deze coalitie geeft stabiliteit. Dat is al een pluspunt.''Pak de multinationals aan. Het MKB betaalt meer belasting dan zij, terwijl het gewoon concurrenten van ons zijn. Multinationals betalen hun belasting te veel aan belastingvriendelijke landen.'Hanze Wetlands ontwikkelt rupsvoertuigen om natuurlijke producten te oogsten en te verwerken in natte terreinen, de zogeheten wetlands.'Ik was zwevende, maar de kieswijzer bracht me bij de CU. Ik dacht eerst nog om strategisch te stemmen, maar het is CU geworden.''Natuurbeleid en laat ik maar zeggen: het 'Groningen-beleid', bijvoorbeeld de gaswinning. Ik woon zelf in het bevingsgebied en de arrogantie van politici op dit vraagstuk stuit me zeer tegen de borst.''Meer langetermijnpolitiek. Ik heb het idee dat er op dit moment geen echte landspoliticus is. Ik dacht dat Rutte dit was, maar hij beloofde veel en realiseerde weinig. Verder vind ik dat de verantwoordelijkheid veel te veel bij de werkgever neergelegd wordt en te weinig bij de medewerkers. Ik heb daarom geen personeel meer in dienst en huur mensen in per klus. Deze kostendruk is deze regeerperiode wel erger geworden. Bijvoorbeeld dat de kans bestaat dat je een medewerker mogelijk nog jaren moet blijven betalen, terwijl er geen dienstverband meer is. Dat is voor een kleine werkgever niet te dragen. En als werkgever kun je nergens een beroep op doen.''Ik durf niet te zeggen wat het beste is.''Geen populistisch beleid voeren. Regeren is vooruitzien en doe dat dan ook!'