Liveblog: de verkiezingsavond van Groningen

Hoe stemmen de Groningse gemeenten? Hoe beleven we de verkiezingen in de provincie? Hoe reageren de Groningse kandidaten op de peilingen? We houden het hier bij.

Dat doen we in dit liveblog, waarin we ook de uitslagen van onze 23 gemeenten en Schiermonikoog brengen. We volgen de avond van William Moorlag (PvdA) en Anne Kuik (CDA) bij hun partijbijeenkomsten. We zijn live bij de verkiezingsavond in het Groninger Forum en zijn aanwezig op het gemeentehuis in Loppersum, waar de uitslag nauwlettend in de gaten wordt gehouden.Uitslagen, reacties, interviews, meningen en sfeer: de Groningse verkiezingsavond volg je hier.