De creatiefste stem van Nederland komt uit Opende

(Foto: Gemeente Grootegast)

Een keuze maken bij het stemmen is voor veel mensen een probleem. Stemmen op zich is vrij eenvoudig. Een hokje inkleuren met het rode potlood en klaar is kees. Maar in Opende ging dat vandaag iets anders.





Balancerend op één wiel

De mensen van het stembureau dachten even: 'Wat gebeurt hier en mag dit wel?' 'Als hij zich verder aan de regels houdt moet het kunnen', dacht hoofd stembureau Dirk Jan Westerhof. Balancerend op één wiel kleurde hij zijn stembiltjet en deponeerde het in de stembus.



En zo geschiedde de creatiefste stem van de gemeente Grootegast. En misschien wel van heel Nederland.



Door: RTV Noord Correctie melden