Verdubbeling aantal Groningse kamerleden volgens exitpoll: dit zijn ze

Nederland heeft gestemd, de exitpolls zijn bekend. Maar wat betekent de uitslag voor de Groninger kandidaat-kamerleden?

We hadden afgelopen regeerperiode vier vertegenwoordigers uit Groningen: Tjeerd van Dekken en Henk Nijboer van de PvdA, Arno Rutte en Betty de Boer voor de VVD.Uiteraard blijft het momenteel nog een kleine gok, want er bestaat een kans dat kandidaten die lager op de kieslijst stonden, alsnog met voorkeursstemmen in de Kamer komen. Maar op basis van de voorlopige uitslag ziet het er voor Groningen als volgt uit:De VVD verloor wel, maar blijft met 31 zetels veruit de grootste. En dat betekent dat Arno Rutte (20) wel zeker lijkt van een plekje in Den Haag. Groninger wethouder Joost van Keulen stond op plek 36. Omdat de kans groot is dat de VVD gaat regeren en dus ook een aantal ministers levert, schuift Van Keulen waarschijnlijk ook nog wel door naar een kamerzetel.De PvdA was met twee Groningers in de top tien goed vertegenwoordigd. Henk Nijboer op plek 7, William Moorlag op plaats 9. En dat is precies het aantal zetels dat de PvdA gehaald zou hebben. Dus wordt het nog spannend voor met name Moorlag. Want zijn er meer voorkeursstemmen op andere kandidaten, dan valt hij als eerste buiten de boot.Hetzelfde geldt voor Antje Diertens . Zij kreeg plek 18 op de lijst van D66. En die staat in de exitpolls op 19 zetels.Bij het CDA lijkt Anne Kuik iets zekerder van een plekje in Den Haag. Haar plaats 11 lijkt een veilige; het CDA staat nu op 19 zetels.Voor Stieneke van der Graaf geldt eigenlijk hetzelfde als voor Moorlag en Diertens. Van der Graaf kreeg plek 6 op de lijst van de ChristenUnie. En op precies dat aantal zetels staat de partij in de exitpolls. Sandra Beckerman lijkt wel een zekerheidje voor Den Haag. Haar partij SP komt volgens de exitpolls op 14 zetels uit. Beckerman staat op plaats 6.