In kaart: zo stemmen de gemeenten in Groningen

VVD is de grootste partij na de Tweede Kamerverkiezing van vandaag. Dat blijkt uit exitpolls. De VVD komt daarin uit op 31 zetels.

Verder won GroenLinks in de exitpoll flink ten opzichte van 2012: 16 zetels. PVV, CDA en D66 zouden dit keer allemaal op 19 uitkomen. SP blijft op 14 zetels, PvdA keldert naar 9 zetels. ChristenUnie wint een zetel en komt op 6.In de loop van de avond volgen de uitslagen van alle 23 gemeenten én Schiermonnikoog in het liveblog en aparte artikelen. Daar kun je de uitslag op je gemak bekijken. Je kunt de uitslag ook vergelijken met de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2012.