Moorlag (PvdA): 'Dit is echt een klap voor de partij'

'Je wordt als partij weggevaagd als je van 38 naar 9 zetels gaat. Er viel een grote stilte in de zaal'. Dat is de reactie van PvdA'er William Moorlag.

'Het is echt een enorm verlies voor de sociale democratie', verzucht het aanstaande Kamerlid. Al is dat nog niet zeker. Het wordt spannend voor Moorlag. Met plek negen op de kieslijst valt hij als eerste buiten de boot als andere kandidaten meer voorkeursstemmen krijgen.Voor Moorlag zelf is dat nu niet belangrijk. 'Of ik in de Kamer kom is secundair. Het gaat niet om mijn persoonlijk belang. Het gaat om het belang van de partij, want dit was een enorme nederlaag.''We moeten nu de scherven bij elkaar vegen, en morgen moeten we weer bouwen.'- I n kaart: zo stemmen de gemeenten in Groningen