Nijboer: 'Er is ons een ongekende dreun uitgedeeld'

Henk Nijboer tijdens de verkiezingsavond in Amsterdam (Foto: Martin Drenth/RTV Noord)

'Dit komt hard aan. We hebben echt ons best gedaan, maar mensen hebben besloten andere partijen groter te maken. Dat zegt het Groningse Kamerlid Henk Nijboer woensdagavond in reactie op het historische verlies van 'zijn' PvdA.





Nijboer: 'Ik feliciteer de winnaars, want dat hoort zo. Ik meen het ook wel. GroenLinks en de VVD hebben het knap gedaan. Ik ben het er zeer niet mee eens, maar zij hebben dik gewonnen en dat is knap in de politiek'.



