Wat betekent de stemuitslag voor de gaswinning?

Het was een terugkerend thema in de campagnetijd: de gaswinning. De meeste partijen spraken zich uit over hoe het na woensdag verder moet met de gaswinning.

Nu de verkiezingsuitslag nagenoeg bekend is, met 93,2 procent van het aantal stemmen geteld, kunnen we voorzichtig de balans opmaken. Wat beloofden de partijen die nu het grootste zijn geworden, over de gaswinning?De VVD wordt met 33 zetels verreweg de grootste. Niet direct positief nieuws als het gaat om de gaskraan, want de VVD liet bij monde van Halbe Zijlstra weten dat de gaswinning op hetzelfde niveau blijft: 24 miljard kuub dus.De PVV lijkt uit te komen op 20 zetels. In het verkiezingsprogramma stond niets over de gaswinning.Statenlid en aanstaand Eerste Kamerlid Ton van Kesteren liet weten dat zijn partij al jaren aandacht vraagt voor de problemen in Groningen. Hij haalt uit naar partijen die in hun verkiezingsprogramma's melden dat de gaswinning drastisch omlaag gaat. 'Ze doen aan volksverlakkerij. Wij vinden ook dat de gaskraan verder dicht moet, maar duurzame energiebronnen als wind en zon zijn geen echte alternatieven. Dus kunnen we nog niet van het gas af.'Het CDA liet tijdens het Noordelijk Lijsttrekkersdebat weten dat de gaswinning omlaag moet. Maar hoeveel? Daarover geen uitspraak van de Christendemocraten. De begroting van de partij ging uit van de huidige situatie van 24 miljard kuub.Lijsttrekker Alexander Pechtold van D66 was duidelijk in het Noordelijk Lijsttrekkersdebat: hij wil de gaswinning uiteindelijk terugbrengen naar 0.Maar fractiegenoot Stientje van Veldhoven was in het laatste gasdebat erg voorzichtig. D66 noemt ook geen getal in haar verkiezingsprogramma. De partij rekent in haar begroting op een gaswinning van 21 miljard kuub per jaar.GroenLinks won flink en staat nu op 14 zetels. Deze partij was zeer concreet over de gaswinning in Groningen: deze moet worden gehalveerd, naar 12 miljard kuub per jaar. En uiteindelijk, 'wanneer dat kan', zelfs naar 0.Ook de SP - eveneens 14 zetels - wil de gaswinning halveren: 12 miljard kuub per jaar dus.De PvdA verloor flink, en staat nu op 9 zetels. In het Noordelijk Lijsttrekkersdebat liet Lodewijk Asscher weten dat de gaswinning wat hem betreft 'zo snel mogelijk omlaag' moet, maar hij weet niet of dat in 2021 al kan.De Partij van de Arbeid berekent een gaswinning van 19 miljard kuub per jaar.Fractievoorzitter Gert Jan Segers van de ChristenUnie liep mee in de fakkeloptocht in Groningen. In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie staat dat de partij in 2018 terug wil naar 21 miljard kuub, daarna naar 12 en uiteindelijk naar 0.Positief is dat het aantal Kamerleden uit Groningen bijna verdubbelt , van vier naar zeven. Zij weten als geen ander hoe de gaswiningsproblematiek hier leeft. Mogelijk dat zij nog iets kunnen bereiken op dit dossier.- I n kaart: zo stemmen de gemeenten in Groningen