Dai Dai Ntab wint de Zilveren Bal

De Groningse schaatser Dai Dai Ntab heeft woensdagavond in Leeuwarden de Zilveren Bal gewonnen.

In de Elfstedenhal sloten de beste sprinters het seizoen af met de spectaculaire schaatsshow de Zilveren Bal. In duels van drie maakten de sprinters uit wie het allersnelst is over honderd meter. Ntab: 'Heel gaaf om hier te schaatsen, rijden in al dat licht en een tunnel van geluid. Super georganiseerd'.De finale ging tussen Ntab, Kai Verbij en Jesper Hospes. Ntab was dus de snelste.