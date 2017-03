CDA'ers lopen polonaise: 'We zijn weer back in the game!'

Het is groot feest op de partijbijeenkomst van het CDA in Den Haag. Na de exitpoll om negen uur 's avonds zit de sfeer er al goed in. Het duurt vervolgens niet lang tot de polonaise in wordt gezet.

De zetelwinst voor het CDA betekent voor Stadjer Anne Kuik definitief dat ze de Tweede Kamer in gaat namens de christendemocraten. 'Dit is echt een heerlijk resultaat', zegt ze. 'Wat een lekkere uitslag. We zijn weer back in the game!'In Den Haag wordt ook snel duidelijk dat de provincie Groningen voor een groot deel CDA-groen kleurt. 'In de provincie hebben we het echt lekker gedaan', zegt een intussen schorre Kuik. 'Wat een feest.'Toch maakt Kuik het niet al te laat. 'Ik moet morgenvroeg al weer op het Binnenhof staan en dan gaan we aan de bak!'Partijvoorzitter Ruth Peetoom van het CDA - en partner van Commissaris van de Koning René Paas - maakt het iets later. 'Er komen nog een aantal gemeenten binnen', zegt zij. 'Dus dat wordt nog even spannend. Maar met deze uitslag zijn we erg tevreden.'Peetoom is ook blij dat Kuik het Groningse geluid in de Kamer kan laten horen. 'Anne is hét Groningse Kamerlid nu. En daar ben ik ontzettend blij mee.'