Joost van Keulen (VVD) op weg naar de Kamer: 'Het lijkt er wel van te komen'

'Een ingewikkelde uitslag. Fantastisch dat de VVD weer de grootste is, voor de derde keer op een rij. Maar formeren wordt nog een hele puzzel.' De Groningse wethouder Joost van Keulen kijkt tevreden terug op verkiezingsdag.

Van Keulen, nummer 36 op de lijst van de partij van Mark Rutte, is formeel nog niet zeker van een zetel in de Tweede Kamer. De VVD staat op 33 zetels in de voorlopige uitslag, maar ervan uitgaande dat de VVD als grootste partij weer in het kabinet komt schuift van Keulen door. 'Het lijkt er wel van te komen.'Van Keulen wil nog niet teveel filosoferen over zijn komst naar Den Haag. 'Eerst vanavond maar een bedankborrel houden voor de vrijwilligers van de campagne.'