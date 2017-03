Antje Diertens (D66): 'Mijn leven gaat veranderen'

'Mijn leven gaat veranderen, ik zit nog in een roes.' Antje Diertens mag zich opmaken voor de Tweede Kamer. Ze staat op plaats 18 op de lijst van D66, de partij komt waarschijnlijk uit op 19 zetels.

Diertens, voorzitter van D66 afdeling Groningen, is blij met de uitslag van haar partij. 'We hebben een goede campagne gevoerd.' In de stad Groningen kreeg D66 zelfs de meeste stemmen van alle partijen. 'Daar ben ik ontzettend trots op.'Lang tijd om na te genieten van haar uitverkiezing als Kamerlid heeft ze niet. Alle fracties komen op de dag na de verkiezingen meteen bij elkaar om aan het werk te gaan. 'Er moet heel wat gebeuren.'