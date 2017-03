Sandra Beckerman (SP): 'Dit is echt heel knap'

'Een mooie uitgangspositie om hard verder te knokken.' Sandra Beckerman, nummer zes op de lijst van de SP, is opgetogen over de verkiezingsuitslag van haar partij. De SP komt waarschijnlijk uit op veertien zetels.

Voor Beckerman wordt het haar debuut in de Tweede Kamer. Ze maakt de overstap van Provinciale Staten in onze provincie. 'We hebben het in Groningen heel goed gedaan', reageert ze op de uitkomst van verkiezingsdag. 'We hebben op één na in alle gemeenten gewonnen. En zoals het nu lijkt, zijn we de grootste op links.'Beckerman is blij, maar de SP verloor wel één zetel ten opzichte van de vorige Tweede Kamerverkiezingen. 'Jammer. Maar ik bent trots op Emile Roemer. Een paar weken geleden stonden we in de peilingen op tien. Dan is dit echt heel knap.'