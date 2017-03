Arno Rutte (VVD) schrikt van 'afstraffing' coalitiepartner PvdA

(Foto: RTV Noord)

Arno Rutte keert terug in de Tweede Kamer. Het voormalig gemeenteraadslid uit Stad staat twintigste op de lijst van de VVD en is zeker van zijn plaats. 'Ik ben heel blij dat we het toch weer goed hebben gedaan.'

Door: RTV Noord Correctie melden