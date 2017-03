Stieneke van der Graaf (CU): 'De partij viert feest en ik ook'

Of Stieneke van der Graaf in de Tweede Kamer komt is nog lang niet zeker. De ChristenUnie komt waarschijnlijk uit op vijf zetels, ze staat op plek zes. 'Maar vandaag viert de ChristenUnie feest en ik ook.'

'We hebben een heel mooie avond gehad, bijna overal winst geboekt. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor. En het zicht op de zesde zetel is er. We wachten eerst op de definitieve uitslag en de periode van de formatie.'Ook als de ChristenUnie op vijf zetels blijft, is er een kans dat Van der Graaf toch Kamerlid wordt. Als de partij van Gert-Jan Segers in het kabinet komt, schuift ze mogelijk door naar de fractie.'Regeren? Het zou kunnen. De optie is aanwezig, maar de ChristenUnie zal niet zomaar aanschuiven. Het wordt spannend, we moeten elkaar op de inhoud kunnen vinden.'