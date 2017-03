Meer buitenlands gas omgezet door Gasunie

(Foto: RTV Noord)

Gasunie heeft vanwege de lagere gasproductie in de provincie Groningen in 2016 meer buitenlands gas geschikt gemaakt voor Nederlandse huishoudens en bedrijven. Dat blijkt uit de jaarcijfers, die de gasnetbeheerder donderdag heeft gepubliceerd.

Gasunie converteerde afgelopen jaar 23,4 miljard kubieke meter gas door er stikstof bij te mengen. Dat was in 2015 nog 16,9 miljard kubieke meter. Volgens Gasunie gaat het om het hoogste volume sinds 2003.



Laagcalorisch gas

Uit het Groningengasveld wordt laagcalorisch gas opgepompt, dat zonder aanpassing verstookt kan worden in bijvoorbeeld cv-ketels en kooktoestellen. Omdat de gasproductie in onze provincie sterk is verlaagd om het risico van aardbevingen in te dammen, moet er meer gas worden geïmporteerd uit bijvoorbeeld Rusland en Noorwegen. Dat is echter hoogcalorisch gas, dat een andere samenstelling heeft dan het Groningse gas. Voordat het in Nederland kan worden gebruikt, moet het worden bewerkt.



Lichte daling

De totale omzet van Gasunie kwam vorig jaar uit op 1,548 miljard. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2015, toen er voor 1,631 miljard werd afgezet.



De nettowinst zakte van 553 miljoen euro naar 183 miljoen euro. Dat komt door een afboeking van 450 miljoen euro op dochteronderdeel Gasunie Transport Services, na een besluit van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt dat GTS zijn tarieven fors moet verlagen.



Gasunie is van plan over 2016 een dividend uit te keren van 110 miljoen euro aan de Nederlandse overheid, de enige aandeelhouder. Een jaar eerder werd 332 miljoen euro uitgekeerd aan de Nederlandse staat.

Door: RTV Noord Correctie melden