Oud-Kamerlid Rob Oudkerk pleit voor opheffing PvdA

'Ik denk dat de PvdA zich over zijn existentie moet gaan buigen: waartoe zijn wij nog op aarde? Misschien moeten we naar een andere sociaaldemocratische beweging.' Rob Oudkerk, oud-Kamerlid van de PvdA, twijfelt of er nog wel toekomst is voor zijn partij na de desastreuze verkiezingsuitslag.

Oudkerk zei dat voor de microfoon van Radio Noord, kort voor zijn deelname aan het Verkiezingsontbijt in het Groninger Forum. 'De SDAP is vroeger ook opgeheven en daar kwam de PvdA uit voort. Misschien komt er een nieuwe sociaaldemocratische beweging, die mensen aan zich weet te binden. Dit is een historische nederlaag voor mijn partij, maar totaal niet onverwacht.'Volgens Oudkerk is het voor de PvdA vooral misgegaan bij het integratievraagstuk. 'Die problematiek hebben we niet alleen terzijde geschoven, maar de mensen die daar last van hebben, hebben we niet aan ons weten te binden. In 2012 konden we de boel nog enigszins redden, toen leefden we ver boven onze stand. Dit is de definitieve afrekening.'Oudkerk had harde woorden voor lijsttrekker Tunahan Kuzu van DENK. Hij moet zich volgens hem distantiëren van de woorden van de Turkse president Erdogan, die Nederland fel bekritiseerde naar aanleiding van de rel rond het ongewenste bezoek van een Turkse minister, afgelopen weekend.'Zolang Kuzu niet openlijk afstand neemt van de teksten dat wij in Nederland nazi's zijn en dat we genocide gepleegd hebben, vind ik dat hij niet geïnstalleerd moet worden volgende week.'