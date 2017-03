Burgemeester Pekela: 'Blijkbaar is er behoefte aan het geluid van de PVV'

De stemmers in de gemeente Pekela maakten het erg spannend. Uiteindelijk werd de PVV de grootste, met één stem meer dan de SP. 'Blijkbaar is er behoefte aan het geluid van de PVV', zegt burgemeester Jaap Kuin. 'De mensen hier in het dorp vinden dat er iets moet gebeuren.'

'Dat is best ingewikkeld', meent Kuin. 'Er wordt een discussie gevoerd, dat de politiek dichterbij de mensen moet komen. Ik denk dat het college van Pekela dat al goed doet, we zijn benaderbaar. Kom maar langs.'Kuin blikt op de verkiezingen terug met twee petten op. 'Als burgemeester kijk ik vooral naar de opkomst, die was hoog.' Maar Kuin is ook lid van de Partij van de Arbeid, die een geweldige opdoffer kreeg en van 38 naar negen zetels zakte. 'Ik heb niet de leukste avond en nacht gehad.''Dat het zo erg zou zijn... Echt een dreun. Ik had er even geen woorden voor, na de eerste uitslagen. Negen is echt rampzalig.'In opheffen van de partij, zoals oud-Kamerlid Rob Oudkerk oppert , ziet Kuin niets. 'Volgens mij moet je nu even met elkaar goed diep nadenken over wat er mis is. We moeten een duidelijke koers maken en zijn heel strijdbaar. Ik geloof niet in opheffen.'