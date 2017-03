Minder WW-uitkeringen door meer werk in de zorg

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

In februari is het aantal mensen met een WW-uitkering in de provincie Groningen gedaald, blijkt uit cijfers van het UWV. Vooral in de zorg breken betere tijden aan als het gaat om banengroei.

Het aantal Groningers met een werkloosheidsuitkering was vorige maand exact 15.745. Dat zijn er 48 minder dan in januari, een daling van 0,3 procent.



Anders gezegd: in februari dit jaar had 5,2% van de Groninger beroepsbevolking een WW-uitkering, terwijl een jaar geleden dat nog 10,9% was. Oftewel: in februari 2016 hadden 1899 Groningers méér een WW-uitkering dan in dezelfde maand dit jaar.



Zorgsector

Volgens het UWV is de daling met name te danken aan de toename van het aantal banen in de zorgsector. Voor de komende jaren wordt weer groei verwacht, hoewel de mate waarin dit gebeurt sterk afhankelijk blijft van de op macroniveau beschikbaar gestelde financiële middelen.



De sterkste groei wordt verwacht in de thuiszorg en de huisartsenpraktijken. Met het herstel van de werkgelegenheid nemen ook de kansen op werk toe. Vacatures zijn weer vaker moeilijk vervulbaar, bijvoorbeeld voor verzorgenden individuele gezondheidszorg en mbo- en hbo-verpleegkundigen.



Ook medisch-technische beroepen, zoals audicien/opticien, bieden voldoende tot goede kansen op werk. Voor kansrijke beroepen is vaak wel een specifieke opleiding vereist. Op de lagere niveaus zijn de kansen nog steeds minder goed, al neemt ook daar het aantal vacatures toe.



Landelijke trend

De ontwikkeling in Groningen is in lijn met de landelijke trend. In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind februari uit op 415.801. Dat is 4,7% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 418.709, een daling van 0,7%.



Ook in Friesland daalde het aantal WW-uitkeringen in februari licht. In Drenthe bleef het aantal gelijk. Maar ook in deze provincies is het aantal gedaald vergeleken met februari 2016.

Door: RTV Noord Correctie melden