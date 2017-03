Lopend Vuur: Ik ben tevreden over de verkiezingsuitslag

Nederland heeft gestemd. Met veel winnaars en een paar verliezers.

Volgens de voorlopige uitslag is de VVD de grootste partij. De PVV is de tweede partij geworden, gevolgd door het CDA en D66.De PvdA verloor veel zetels en komt uit op 9.Ruim 80 procent van de stemgerechtigden ging naar de stembus.Ben jij tevreden over de uiteindelijke uitslag?Nog niet op de hoogte? Bekijk dan nog even de uitslagenkaart We waarderen het enorm dat je meepraat! Ben jij er al wel uit? Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).Woensdag was onze stelling: ' Ik stem vandaag '. Van de 5.238 stemmers zegt 97.14% dat ze naar de stembus gaan.