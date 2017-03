De VVD is de grootste partij in de provincie Groningen, op de voet gevolgd door SP. Het verschil tussen beide partijen is volgens en analyse van de voorlopige uitslagen een paar honderd stemmen.

Dat blijkt uit de meest recente cijfers van de 23 Groninger gemeenten. D66 is de derde partij in Groningen. Waar VVD en de SP beiden zo'n 14 procent van de stemmen kregen, scoort D66 12,8 procent.Hoewel de PVV in Vlagtwedde, Bellingwedde en Pekela de grootste werd, staat de partij van Geert Wilders provinciebreed op de zesde plek met 11,4 procent van de stemmen. GroenLinks (12,1%) en het CDA (11,7%) blijven de PVV voor.De PvdA is met 8,4 procent van de stemmen de zevende partij in Groningen. En zo scoorden de andere partijen die in de Tweede Kamer een of meerdere zetels krijgen: ChristenUnie 6%, Partij voor de Dieren 3,7%, 50plus 2,9%, Forum voor Democratie 1,6%, SGP 0,8% en DENK 0,5%.Van de ruim 450.000 stemgerechtigde Groningers stemde 81,4 procent. Uitschieter naar boven is Haren (89,3%), uitschieter naar beneden is Hoogezand-Sappemeer (75,7%).De analyse is gebaseerd op de voorlopige uitslagen. Een definitief overzicht voor onze provincie komt officieel donderdag naar buiten.