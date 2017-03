Groningse vlogger genomineerd voor award

Lilia Kazakova uit de stad Groningen is genomineerd voor een VEED award. Dit is niet zomaar een prijs: de award-show wordt ook wel de Oscars van YouTube genoemd.

Bekende namen

Een vlog is een soort videodagboek dat de maker online, bijvoorbeeld op YouTube, zet. Naast de studente Rechten, zijn er grote namen als Tim Hofman van BNN en vlogger Enzo Knol genomineerd.



100.000 volgers



De 22-jarige Kazakova begint een paar jaar geleden met vloggen. Ze mist iets creatiefs naast haar studie en besluit delen van haar leven vast te leggen en online te zetten.



Haar vlogs over haar dagelijks leven, studie, mode en reizen zorgen voor meer dan 100.000 abonnees op haar YouTube kanaal. Hiervoor krijgt ze onlangs de zilveren 'play button', een onderscheiding die je van YouTube krijgt wanneer je 100.000 volgers hebt.



Fulltime baan



Inmiddels kan de Stadse goed rondkomen van vloggen. Het precieze bedrag wat ze verdient wil ze liever niet kwijt. 'Maar het verdient wel meer dan een gemiddelde bijbaan', laat ze los.



Kazakova krijgt steeds meer volgers en dat blijft bedrijven niet onopgemerkt. Ze bieden haar aan om samen te werken.



'Ik krijg bijvoorbeeld producten opgestuurd om te testen of te laten zien in mijn vlog. Daar krijg ik dan voor betaald.' Ook via advertenties voorafgaand aan haar vlogs verdient ze geld.



Trots op het Noorden

Kazakova is de enige genomineerde voor een VEED award uit het Noorden. Iets waar ze trots op is. 'Ik vind dat het Noorden ook moet laten zien wat we te bieden hebben op dit gebied. Ik wil deze leuke stad graag delen met mijn volgers.'



Volgens de studente is het niet gek dat er minder bekende vloggers zijn in het Noorden dan in het Westen. 'Ik denk dat er met vloggen meer zakelijke mogelijkheden zijn in het Westen dan in het Noorden. Daarom kan het aantrekkelijker zijn om daar te vloggen.'



Lastig om kansen in te schatten



In de categorie 'beste vrouwelijke vlogger' waarin de studente is genomineerd, zijn populaire potentiële winnaars te vinden. 'Het is daarom lastig om mijn kansen in te schatten, ik heb mijn stemmen hard nodig', besluit ze lachend.

