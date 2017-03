De Brug zwemmend naar Special Olympics Italië

(Foto: RTV Noord/Beppie van der Sluis)

De zwemmers van de Brug regio Veendam doen in mei mee aan de Special Olympics Summer Games in Italië. Dit is een sportevenement voor verstandelijk gehandicapten.

Een deel van de reis betaalt de vereniging uit eigen zak. Daarom proberen ze door verschillende acties te organiseren geld op te halen. Eén actie vond woensdagavond plaats, het sponsorzwemmen.



Een kwartje per baan



In zwembad Tropiqua in Veendam zwemmen de deelnemers heen en weer in het wedstrijdbad, om zoveel mogelijk baantjes te trekken. De sporters hebben sponsoren binnengehaald die per baantje betalen, of een vast bedrag doneren.



'Een zwemster van ons krijgt een kwartje per baan en ik weet dat ze in een uur anderhalve kilometer zwemt. Dat is wel lekker meegenomen', vertelt Grietje Hooiveld trots. Ze is begeleider van het team.



Stroopwafels en emballagebonnen



Een deel van de kosten dekt Special Olymics Italië. Maar niet alles. In totaal moet er een bedrag van 6500 euro opgehaald worden. Dit gaat onder andere naar de vliegreis en het vervoer naar de zwemlocatie. Naast het sponsorzwemmen, zetten de sporters ook andere acties op.



In de supermarkt waar een deelnemer werkt, worden emballagebonnen verzameld en de sporters verkopen stroopwafels.



'Dit maak je maar één keer in je leven mee'



Bart Hol is net klaar met zwemmen en denkt dat hij ongeveer vijfhonderd euro heeft opgehaald. De zwemmer uit Muntendam is blij verrast dat z'n club in mei naar Italië mag afreizen. 'Je maakt dit maar één keer in je leven mee. Ik ga er heen voor het plezier en gezelligheid. En hopelijk nemen we ook prijzen mee naar huis.'





