Leeuwen in Wildlands Emmen verorberen ontsnapte wallaby

Een wallaby uit dierenpark Wildlands in Emmen heeft een ontsnapping uit zijn verblijf niet overleefd.

Het dier kwam tijdens zijn ontdekkingstocht terecht op de Leeuwenberg en overleefde dat niet, meldt RTV Drenthe De leeuwen wisten de wallaby te pakken te krijgen en hebben hem opgegeten. Op het moment dat het incident gebeurde, was het dierenpark open. Het is niet duidelijk of bezoekers het incident hebben zien gebeuren.De drie overgebleven wallaby's zijn naar binnen gebracht. Medewerkers van Wildlands bekijken hoe ze een ontsnapping in de toekomst kunnen voorkomen.