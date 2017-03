Klanten Groningse reisbureaus huiverig om naar Turkije te gaan

De meeste Groningse reisbureaus hebben tot op heden weinig te lijden van de toegenomen spanningen tussen Nederland en Turkije. Dat beeld komt naar voren uit een telefonische rondgang langs een aantal reisbureaus.

De afgelopen dagen kregen de reisbureaus wel extra vragen van klanten, maar dat leidde amper tot omboekingen. Van annuleringen is zelfs helemaal geen sprake. Alleen Klooster Reizen, met vestigingen in Delfzijl, Haren, Hoogezand, Stadskanaal en Winschoten, zegt dat een aantal Turkijegangers heeft omgeboekt.'De meeste klanten willen afwachten hoe de situatie zich ontwikkelt', zegt Hendriëtte Stadman van D-reizen in Groningen. 'Daarbij speelt natuurlijk mee dat annuleren geld kost, en omboeken afhankelijk van de reisorganisatie ook. Bovendien is Spanje duurder.'De meeste reisbureaus zeggen dat ze al niet veel reizen naar Turkije meer verkopen. Na meerdere terroristische aanslagen en de mislukte staatsgreep is de populariteit flink teruggelopen. Landelijk nam het aantal boekingen naar Turkije de laatste anderhalf jaar met zo'n 35 procent af. Door de diplomatieke rel van afgelopen weekend is het land nog minder in trek.'Turkije is een fantastische vakantiebestemming, maar nu even niet. De huidige spanningen stroken niet met het vakantiegevoel', stelt Haskia Kramer van reisbureau Internoord. Een beeld dat wordt bevestigd door Renate Dopma van VakantieXperts in Zuidhorn en Haren: 'De eerste schoolvakantie die er aankomt, is de meivakantie. Daarvoor hebben we nog nauwelijks Turkije verkocht.'Bij Internoord is volgens Haskia Kramer zelfs 'helemaal geen vraag' naar Turkije. Al spelen ook andere factoren daarbij een rol. 'Pas vanaf april zijn er weer vakantievluchten naar Turkije en in die periode komt ook de grote stroom vakantieboekingen op gang. Bovendien is Turkije een product waarbij het om de prijs gaat. Dat wordt vooral online geboekt en niet bij reisbureaus.'Volgens de reisbureaus wijken reizigers uit naar andere bestemmingen aan de Middellandse Zee. 'Spanje en Portugal lopen erg goed, net als Italië. En ook Griekenland is weer in opkomst', aldus Dopma van VakantieXperts.De reisbureaus zeggen nog geen berichten te hebben gekregen van touroperators die in het zomerseizoen vluchten naar Turkije annuleren vanwege de teruggelopen vraag.