Ton van Kesteren (PVV): 'Zoveel mogelijk Groningers naar Den Haag'

Ton van Kesteren kan zich opmaken voor de Eerste Kamer. De fractievoorzitter van de PVV in Provinciale Staten mag een opengevallen zetel innemen, omdat een aantal huidige senatoren naar de Tweede Kamer gaat.

'Ik ben er heel blij mee, in de Eerste Kamer kan ik iets voor de Groningers betekenen', zegt Van Kesteren.'Het is belangrijk dat er in Den Haag zoveel mogelijk Groningers zitten, want daar gebeurt het. En dan moet je als volksvertegenwoordigers niet tegenover elkaar staan, maar elkaar opzoeken. En dat zal ik dan ook doen.'De partij van Geert Wilders moest minimaal negentien zetels halen, om de promotie van Van Kesteren mogelijk te maken. De PVV stevent af op twintig zetels, vijf meer dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen.'Vaak wordt het onder proteststemmen geschaard, als de PVV in opkomst is. Maar ik vind dat de PVV zich steeds meer nestelt in de samenleving. We laten zien dat we een behoorlijke factor zijn.'