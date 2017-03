Eemsmond komt met definitieve plannen voor haven in centrum

In de zon op een terras aan het water. Wellicht is het binnenkort weer mogelijk in het centrum van Uithuizen. Het plan om de oude haven in ere te herstellen is rond. Al enige tijd is de gemeente Eemsmond bezig met een nieuwe inrichting van het centrum.

'Op dit moment is de Blink een te groot plein. Het is een kale, winderige vlakte. Wij en ook ondernemers en het winkelend publiek vinden dit niet fijn', vertelt burgemeester Marijke van Beek. Een haventje moet de plek weer aantrekkelijk maken.Het plan voor een haventje is niet nieuw, maar moest vanwege de hoge kosten worden aangepast. Zo is een dure brug vervangen door een 'hoog holtje', een hoge vaste voetbrug. Van Beek: 'We hebben gesprekken gehad met omwonenden en ondernemers en die staan positief tegenover dit plan'.De aanpak van de Blink is een onderdeel van een groter plan. De gemeente wil een 'haltermodel' maken in Uithuizen. Winkelend publiek moet dan niet alleen de vier supermarkten in het dorp bezoeken, maar ook het gebied daar tussenin.Bij de vier supermarkten in het dorp worden daarom ook aanpassingen gedaan. Die hebben namelijk de wens om uit te breiden. Als eerste zal de Albert Heijn aangepakt worden. Op welke manier? 'Daarvoor zijn we nog in gesprek', aldus Van Beek.Het aanpakken van de omgeving van de Lidl, Aldi en Jumbo duurt wat langer. Die supermarkten zijn met elkaar in gesprek om de panden uit te breiden en het gebied te verbeteren. De aanpak van het hele winkelgebied gaat 6,4 miljoen euro kosten.De gemeente hoopt dat dit jaar nog de schoppen in de grond kunnen. De gemeenteraad vergadert op 30 maart over het plan voor een haven bij de Blink.