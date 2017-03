'Ik had liever gehad dat ze iets uit de kassa hadden gestolen'

'Ik heb heel hard lopen schreeuwen. Maar ik kon er niks meer aan doen, hij was weg.' Onder de ogen van Hindrike van Doorn werd woensdagavond een collectebus met honderden euro's voor de kankerbestrijding gestolen.

Het gebeurde in cafetaria De Vesting in Appingedam, waar ze werkt. Van Doorn was even achter in de zaak, toen de pot met geld werd gejat. 'De deur ging op een andere manier open dan wanneer er een klant komt. Dus dan ben je meteen alert.''Een jongen met een sjaal voor de mond stond in de deuropening, een ander stormde binnen. Recht op de collectebus af. Ik rende naar voren, maar voor ik het wist was hij weg.'Dolf Beukema, eigenaar van de cafetaria, is boos. 'Ik had liever gehad dat ze wat uit de kassa hadden gestolen en niet onze pot met geld voor de kankerbestrijding. Er zat zo'n 700, 800 euro in', denkt Beukema.Allemaal geld dat bedoeld was voor de strijd tegen kanker. 'Mijn schoonzusje is ernstig ziek, daarom hebben we als familie besloten dat we de berg opgaan, naar Frankrijk. Voor Alpe d'HuZes. Daar hebben we verschillende acties voor georganiseerd, waaronder de donatiepot in de winkel.'De opbrengst van die acties zat in de pot, samen met de bijdragen van klanten. 'Iedereen die hier in de winkel komt, steunde ons met wat geld in de pot. En in een keer was hij weg. Triest... Ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurd is', zegt Beukema.Er zijn wel camerabeelden van de overval, maar de daders staan volgens Beukema net niet in beeld. 'Ze hebben gewoon geweten dat die pot daar stond.'