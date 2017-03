Eerste Groningse asperges steken nu al de kop op

(Foto: RTV Noord/Steven Radersma) (Foto: RTV Noord/Steven Radersma)

De echte liefhebbers kunnen er bijna niet op wachten: de 'Koningin der groente' of het 'witte goud' kan wat hen betreft niet vroeg genoeg de kop op steken. Ze worden dit jaar op hun wenken bediend.

Verwarming

De eerste asperges zijn er twee weken eerder dan teler Frank Doornbosch uit Borgercompagnie had gedacht. Niet uit de volle grond, maar uit verwarmde bedden. Die worden via ondergrondse leidingen op temperatuur gebracht met de restwarmte van een vergistingsinstaltatie naast het land van Doornbosch.



Asperge 'knalt' uit de bedden

'De plant heeft z'n rust gehad', zegt hij. 'Het is goed koud geweest, en nu krijgt ie de warmte van onderen door de kachels en een klein beetje van boven en dan knalt ie momenteel uit de bedden' .



Goedkoper

Doornbosch denkt dat de oogst volgende week echt goed op gang komt. Hij schat de prijs op 10 a 12 euro per kilo. Vroeger betaalde je een hoger bedrag maar er zijn steeds meer telers die de oogst vervroegen, waardoor het aanbod groter en de prijs lager is.



Roerbakken

Zelf vindt Doornbosch de asperges het lekkerst als ze zijn roergebakken met krieljes en slagroom. 'Maar het tradionele recept, met een aardappeltje, roomboter en een hammetje erbij is ook heerlijk'.

Door: RTV Noord Correctie melden