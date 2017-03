Winsum West moet combinatie worden van sport en natuur

De plannen voor Winsum West zijn concreter geworden. Aan deze kant van het dorp moet een nieuw sportcomplex voor alle sportverenigingen.

Een aantal nieuwe sportvelden waar zowel hockey, korfbal als voetbal gespeeld kan worden. Veel groen. Het oude diep in ere herstellen. Een avonturenpad met speeltoestellen die kinderen uitdagen tot spelen en nieuwe wandel- en hardlooproutes. Dat is een notendop hoe het sportcomplex eruit moet komen te zien.



Meer onderzoek nodig

De gemeente moet nog wel onderzoeken, wat de aanleg van het park voor negatieve effecten heeft op de natuur. Zo kan de aanleg een negatief effect hebben op de rust- en verblijfplaatsen van de sperwer, rans- en kerkuil. 'Dit is een standaard onderzoek wat eigenlijk altijd moet als een gebied een andere bestemming krijgt', vertelt wethouder Bert Westerink. Een deel van de omgeving zijn nu nog weilanden.



Om de omgeving zoveel mogelijk in zijn waarde te laten krijgen de sportvelden een landelijk karakter om zo op te gaan in het gebied. Zo zijn er bijvoorbeeld groenstroken die aangelegd worden.



Knelpunten

Er zitten nog wat knelpunten in het plan. Het is nog niet duidelijk hoe de toegangswegen naar nieuwe sport en recreatiegebied eruit komen te zien. Er komt een nieuwe toegangsweg die via de Garnwerderweg aansluit op de N361. Hoe dit er moet komen te zien staat nog ter discussie volgens de wethouder.



Ook moeten er veilige oversteekplaatsen komen voor wandelaars en fietsers.



Bijeenkomst

De plannen voor Winsum West zijn door iedereen in te zien op de gemeentelijke website. Op woensdag 22 maart is er een inloopbijeenkomst voor inwoners.

