GBB: 'Verrassend dat VVD hier ook gewonnen heeft'

De partij die het meeste gas wil winnen uit de Groningse bodem, de VVD, is de grootste geworden en gaat dus de formatie leiden. 'Verrassend, deze uitslag', vindt Dick Kleijer van de Groninger Bodem Beweging (GBB)

Maar de strijd is nog niet gestreden. De VVD moet waarschijnlijk gaan regeren met D66 en het CDA en mogelijk ook met GroenLinks of met de ChristenUnie. Dat zijn allemaal partijen die de gaswinning verder willen terugschroeven.Dat de VVD niet alleen landelijk, maar ook in onze provincie de grootste is geworden, had Kleijer niet verwacht. 'Kijk maar eens naar een gemeente als Slochteren. Zelfs daar is VVD de grootste.'Het wijst er volgens de secretaris van GBB op dat mensen om veel verschillende redenen op een partij stemmen. 'Dat is veel breder dan het gaswinningsdossier. Er zijn bijna geen one-issue-partijen in Nederland, dus die diversiteit was ook wel te verwachten.'Er komen volgens Kleijer boeiende tijden aan. Hij heeft zijn hoop gevestigd op partijen als GroenLinks en de ChristenUnie. 'Die hebben heel expliciet in hun verkiezingsprogramma gezet dat de gaskraan verder dicht moet. En deze partijen zijn wel nodig voor een meerderheid in de Tweede Kamer. Ze hebben een kantelpositie.'Dat Halbe Zijlstra van de VVD donderdag zei dat de gaswinning op 24 miljard kuub blijft, is volgens Kleijer dan ook voorbarig. 'Hij moet nog in onderhandeling. En kijk ook eens naar de breedgedragen motie van afgelopen februari. Die kunnen ze niet zomaar negeren.'