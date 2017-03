'PvdA kan nog wel eens pieken, maar haalt nooit meer structureel het oude niveau'

'De PvdA die nu is weggevaagd kan heel goed weer terugveren, maar de partij zal nooit meer zo groot worden als in haar glorietijd.'

Dat zegt Gerrit Voerman van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen in Groningen.In onder meer Oost-Groningen heeft de PvdA een flinke dreun gekregen. 'Dat heeft te maken met de sociaal-economische status van dat gebied. Er is hoge werkloosheid, mensen hebben een lager inkomen en er is natuurlijk het azc in Ter Apel waar de nodige problemen zijn geweest. Die factoren hebben ertoe bijgedragen dat de PVV het daar heel goed heeft gedaan', legt Voerman uit.Hij vervolgt: 'De PVV is niet alleen tegen de islam, maar zet zich ook af tegen de gevestigde politieke elite. Een deel van de Oost-Groningers vindt dat hun streek in de steek wordt gelaten door Den Haag. Van dat sentiment kan Wilders profiteren'.Voerman denkt niet dat de PvdA een overbodige partij is geworden. 'Dat gaat iets te snel. De neergang van de sociaal-democratie is al langer gaande. We zagen dat eerder al bij de christen-democratie. Ik denk dat de PvdA, als alles meezit en met een goede partijleider, nog wel eens een uitschieter kan behalen, maar het niveau van vroeger zal niet meer structureel gehaald worden.'