Groninger Museum wil permanent gratis toegang voor studenten

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

'Dat zijn duizenden extra bezoekers, die we anders niet zouden hebben gehad'. Andreas Blühm, de directeur van het Groninger Museum, is in zijn nopjes.

Sinds september vorig jaar mogen studenten van de Rijksuniversiteit Groningen, De Hanzehogeschool, het Alfa College en Noorderpoort gratis naar binnen. Voorlopig gaat het om een proef van een jaar. Als het aan Blühm ligt, wordt de regeling permanent ingevoerd.



Studenten komen in hun vrije tijd

'Sinds september hebben we tussen de tien- en elfduizend studenten op bezoek gehad. Zonder de gratis entree waren dat er hooguit 1500 geweest. Bovendien merken we dat studenten nu ook in in hun vrije tijd naar het museum komen. Voorheen kwamen ze vaak alleen tijdens verplichte excursies'.



Akkoord van Groningen

Maar voor niets gaat de zon op. De proef met de gratis toegang voor studenten kost het museum 90.000 euro, schat Blühm. 'Inkomsten die het museum niet zo maar kan missen.' Eigenlijk worden de kaarten betaald door 'het Akkoord van Groningen. Dit samenwerkingsverband bestaat, naast de onderwijsinstellingen, uit de gemeente Groningen en het UMCG.



Zij hebben samen 70.000 euro op tafel gelegd. De rest, 20.000 euro, wordt door het museum opgehoest. 'Daarmee is de regeling kostenneutraal', zegt Blühm. De museum directeur wil voor de zomer een besluit nemen of de regeling na de zomer kan worden voortgezet.

Door: RTV Noord