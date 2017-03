Verslaafde Stadjer twee jaar naar veelplegerskliniek

Een 39-jarige man uit Groningen moet zich twee jaar lang laten behandelen in een veelplegerskliniek. De man is verslaafd en heeft een ellenlang strafblad opgebouwd. Dit behandeltraject voor hardnekkige criminelen moet hier een einde aan maken.

De man stal op 4 oktober 120 euro uit een studentenkamer aan de Blekerslaan in Groningen. De drugsverslaafde man zag dat de deur van het studentenhuis open stond en liep naar binnen.





Onraad geroken

Hij zag binnen een laptop en een portemonnee. Hij besloot de inhoud van de beurs mee te nemen. Voordat hij de drempel over naar buiten stapte, werd hij overmeesterd door enkele studenten die onraad roken. Die hielden de dief vast tot dat de politie kwam.



De man is vaker behandeld voor zijn drugsverslaving, maar hij gaat steeds weer opnieuw gebruiken en stelen.

Door: RTV Noord Correctie melden