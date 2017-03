Tegenwind wil 'vooringenomen' Rabobank boycotten

'Wij zijn zwaar teleurgesteld uit gesprek gekomen.' Dat is het gevoel dat Jan Nieboer van actiegroep Tegenwind donderdag heeft overgehouden aan het gesprek met de Rabobank.

Tegenwind deed een oproep aan het bankenconcern om op geen enkele manier medewerking te verlenen aan de financiering van windmolenparken in de Veenkoloniën.De Rabobank liet echter aan het begin van het gesprek met Nieboer en enkele medestrijders weten eerst de vergunningsprocedure af te willen wachten. 'Ze zijn vooringenomen', vindt Nieboer.'Ze koketteren met het feit dat ze een coöperatieve bank zijn, maar het zijn dode letters.'Tegenwind vreest dat de waarde van huizen in de Veenkoloniën daalt door de plannen voor windparken. 'Duizenden klanten van de Rabobank worden zo gedupeerd. Hun huizen komen onder water te staan en de Rabobank schiet zo ook zichzelf in de voet.'Nieboer deed daarom een oproep tot een boycot van de bank in het Veenkoloniën-gebied. 'Nee, dat gaat niet te ver. Dit gesprek was nutteloos, de Rabobank geeft gewoon niet thuis. We zater er plat gezegd voor 'Piet Snot'.'De Rabobank was niet bereikbaar voor commentaar.