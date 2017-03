Oproep: 'Verhuis de bevingsborden naar een prominente plek'

Het Groninger Gasberaad roept op om de protestborden die in de nacht voor de verkiezingen bij bijna alle 406 stemlokalen in onze provincie zijn neergezet, te verplaatsen.

Op de borden staat een spotprent met de NAM en een gestut huis in de hoofdrol. Er wordt opgeroepen de petitie van Freek de Jonge alsnog te tekenen.Het Groninger Gasberaad wil dat Groningers de borden verhuizen naar een 'prominente zichtbare plek': 'Op deze manier blijft de petitie langere tijd onder de aandacht'.Een deel van de borden is overigens al weggehaald door beheerders van stemlocaties.De petitie 'Laat Groningen niet zakken' is inmiddels bijna 145.000 keer getekend. Volgens de makers van de borden moeten nog veel meer Groningers hun virtuele handtekening zetten.