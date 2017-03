En wat moet er nu gebeuren?

De stemmen zijn nu zo ongeveer wel geteld, de ergste tranen van zowel vreugde als verdriet gedroogd. Meer dan verwacht hebben we gisteren gebruik gemaakt van ons stemrecht. Het was een mooie dag. De kiezer heeft gesproken, zeggen we dan. Maar wat heeft-ie eigenlijk willen zeggen, Beter Weters?

Gelukkig was ik al ziek, dacht dat het niet beroerder kon worden. Een grote misvatting: de verwachte dreun bleek een doffe dreun van ongekende omvang. Verdiend, terecht, logisch? Zinloze vragen: het feit ligt er. De kiezers kozen voor een ruk naar rechts en meenden dat een evenwichtig opgebouwde en stabiele samenleving heel goed zonder een sterke sociaaldemocratie kan.Aan de PvdA om in de komende jaren, vanuit de oppositie, te laten zien dat dat een misvatting is, dat onze ideeën en idealen nog steeds van belang zijn voor alle 'gewone' mensen. En zonder wrok te zien dat waar wij de boel weer op de rails hebben gezet anderen nu de cadeautjes gaan uitdelen. Ik wens alle winnaars veel succes, wijsheid en verantwoordelijkheidsgevoel toe, en vind troost in: 'maar er komen andere tijden'.Nederland heeft gestemd. Allereerst mijn felicitatie aan de kiezers. Zij gingen in heel hoge mate stemmen. Heel goed! Jesse Klaver van GroenLinks is de grote winnaar. Schitterend voor hem, die volle zalen met duizenden jonge kiezers. Heel, heel knap! Sybrand Buma en Pechtold winnen ook sterk. Mijn felicitaties!Het initiatief van de formatie ligt bij de VVD. Zij blijft de grootste. Rutte is een groot talent van bijna 'Cruijffiaanse omvang.' Er zal een kabinet komen met VVD, CDA, D66, aangevuld met minimaal een vierde. Ik acht de kansen van de ChristenUnie daarbij het grootst. Een positie van het grote GroenLinks in het kabinet acht ik weinig zeker; zouden ze zelf trouwens zelf wel willen?Voor de SP is de uitslag heel dubbel. Ik ben blij dat we niet op de negen zetels zijn uitgekomen, die in december voorspeld werden. Dat de PvdA daarop wel is beland is zuur en laat ook wel weer zien hoe onvoorspelbaar en wreed de politiek kan zijn. Ik ben ook blij dat wij, als SP, in Groningen in bijna alle gemeenten gegroeid zijn en in zes gemeenten de grootste zijn geworden.Daar waar wij met de inwoners strijden tegen de afbraak van de sociale voorzieningen en tegen de gaswinning, hebben wij gewonnen. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat onze strijd bij lange na nog niet is gestreden. Het is nu eerst aan CDA, D66 en de CU om de rug recht te houden en Groningen niet verder te verkwanselen aan de VVD. Daarnaast is het aan ons als SP om verder te bouwen. Groningen is daarvoor inmiddels een stevige basis.Tevreden ben ik: D66 mooi groot geworden, de PVV niet té groot, de VVD heeft flink verloren, de PvdA teveel, de SP kreeg wat haar toekomt (als je altijd maar regeringsverantwoordelijkheid ontloopt) en al die kleintjes op rechts zijn kleintjes op rechts gebleven. Maar bovenal: alle gekrakeel over kiezers die zich niet serieus genomen voelen is gelogenstraft door de grote opkomst.Mensen kan het wel degelijk schelen, en de stem die zij hebben willen ze laten horen ook. En dat levert geen extreme uitkomst op, blijkt uit de uitslag die vooral een voorkeur voor het midden laat zien. En dát is prima. Lastige formatie misschien, maar wel een die uiteindelijk mag rekenen op brede steun onder de bevolking. ’t Kon minder.Na euforie en drama, nu de realiteit. GroenLinks wint, maar een linksige 5-partijen optie (met CDA) blijft steken op 75. D66 heeft, evenals het CDA, een kernpositie. Die positie is op inhoud steviger met GroenLinks dan met de CU. Voor het CDA andersom. Complexe hoofdvraag: Hoe bouwt Klaver verder aan de nieuwe beweging terwijl GroenLinks meedoet in Rutte-3? Meedoen als bijwagen is de dood in de pot. Niet meedoen kan ook remmen.Suggesties te over. Neem de tijd! Zet inhoud centraal! Vorm met D66 en CU een klimaatblok! En achterom: beweeg Asscher om mee te doen, niet als bijwagen maar samen als 1 blok. Rosenmuller, Halsema en Dijsselbloem in het kabinet. Klaver en Asscher in de Kamer. Niet miezemuizen, maar bouwen! Heerlijk, zo aan de zijlijn.Gisteren hebben ruim 80 procent van de kiezers hun stem uitgebracht, wat een feest. 20 zetels voor de PVV is een duidelijk signaal: ruim 85 procent van de kiezers stemde niet op Wilders. Gelukkig maar! Geen forse ruk naar extreemrechts. Dat was prettig wakker worden.Vandaag begon het grote 'coalitiespel'. Boeiend om te volgen. Ik hoop dat er een kabinet komt met VVD, CDA en D66 aangevuld met GroenLinks. Zij zijn de grootste winnaar, Jesse Klaver is een leuke vent en wij moeten nu echt fors gaan investeren in een duurzamere wereld. En dan nog de PvdA. Tsja. Als CDA'er weet ik wat verliezen is. Maar ook wat herstellen is. En dat kost tijd. Veel tijd.Nederland is niet in handen gevallen van populistische partijen. De ChristenUnie heeft het goed gedaan en zit met de grote aandacht voor recht en gerechtigheid in het centrum van de democratie. Bestaande partijen hebben geprofiteerd. We staan er als land in de rest van de wereld nog steeds op als een land waar ruimte is voor ieder die de rechtsstaat erkent.De PvdA is heel zwaar gestraft voor de afgelopen 4 jaar. Samen met de VVD hebben ze zware maatregelen genomen, maar daarvoor betalen zij vooral de prijs. Het wordt moeilijk om een coalitie te vormen. Er zullen veel compromissen moeten worden gesloten en ik neem aan dat allen die door de VVD worden uitgenodigd om mee te doen niet hetzelfde lot willen ondergaan als de PvdA.De verkiezingsuitslag heeft mij niet heel erg verrast. De VVD verliest weliswaar, maar blijft de grootste. CDA en D66 alsook GroenLinks winnen. Het lijkt er op dat Nederland kiest voor een centrumrechtskabinet. En dat de PVV weliswaar iets wint maar niet groter wordt dan de VVD. Het populisme heeft niet gewonnen en dat is goed want daar schiet Nederland niets mee op. Wat opvalt is dat de SP een zetel verliest. Had ik niet verwacht, maar blijkbaar is men niet in staat het verhaal te verkopen ondanks hun grote inzet.GroenLinks is de grote winnaar. Maar of men in staat is dit te verzilveren met een plek in een coalitie? Ik denk het niet. Het zal in ieder geval ten koste van hun idealen gaan. Het kabinet ziet er als volgt uit: VVD, CDA en D66 aangevuld met kleine christelijke partijen. Wat tenslotte opvalt is dat onze provincie de grote verliezer is wat de gaswinning betreft. En de PvdA heeft het grote verlies aan zichzelf te danken: ze hebben te lang oogkleppen op gehad.