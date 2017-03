Middenstand: 'Toekomst Loppersum staat op het spel'

Kaalslag en bedrijven die dreigen om te vallen. Dat doemscenario hangt de middenstanders van Loppersum boven het hoofd.

De ondernemers zien met angst en beven de grootschalige versterking van alle bedrijfspanden in het hartje van het dorp tegemoet. Ze slaan alarm.'Zoals het nu gaat zal het centrum van Loppersum over vijf jaar weg zijn', vreest eigenaar Jos Stellink van horecabedrijf De Lopster Kroon.De ondernemers hebben inmiddels om tafel gezeten met de betrokken autoriteiten. Veel wijzer zijn ze daar niet van geworden.'We zijn behoorlijk benauwd over wat er op ons af kan komen. Kan komen, want we weten eigenlijk nog niets. Er is geen concreet plan. En ook de Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders heeft geen kennis van ervaring met dit soort enorme operaties', concludeert Herman Rinket van de Bedrijven Vereniging Loppersum (BVL) na de bijeenkomst.Het is nog onduidelijk wanneer het dorpshart wordt aangepakt. 'Wat we wel weten is dat het hier één grote bouwput wordt. Middenstanders moeten hun panden tijdelijk verlaten. Hoe moet je dan nog zaken doen? En als alles dan is opgeknapt, is het maar de vraag of de klanten die elders hun heil hebben gezocht wel weer terugkomen', verzucht Jos Stellink.Afgezien van de donkere versterkingswolk die boven de kern van het dorp hangt, hebben de middenstanders al het nodige voor de kiezen gehad. Zo is er net een jaar lang gesleuteld aan het hart van het dorp.Ook is de Albert Heijn verplaatst, waardoor de loop in de richting van de belangrijkste winkelstraat als sneeuw voor de zon is verdwenen. Het voormalige pand van de grootgrutter midden in de belangrijkste winkelstraat staat tot grote ergernis van de middensstanders leeg.Horeca-ondernemer Sabina Stellink vreest dat de problemen van de middenstand grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid van het dorp: 'De middenstand sponsort bijvoorbeeld sportclubs en verenigingen. Als dat wegvalt, dan gaat de hele verbondenheid in het dorp er ook aan. De toekomst van heel Loppersum staat op het spel.'Zij en haar man zitten echter niet bij de pakken neer. 'We zijn ondernemers. We willen verder, hoe lastig dat ook is. Is het nog wel verstandig om te investeren? Wij doen dat wel. We zijn nu bezig met een pizzeria, waarbij we ook thuis gaan bezorgen. Dan kunnen we als de klanten ons niet meer kunnen bereiken, nog wel door ondernemen.'De Lopster ondernemers doen een dringend beroep op de autoriteiten om met concrete plannen voor het centrum te komen. 'Vanuit de NAM, het ministerie van Economische Zaken en de gemeente moet er wat gebeuren. In elk geval moet het ons als ondernemers makkelijker worden gemaakt, zodat wij en het dorp deze enorme versterkingsoperatie kunnen overleven', vindt Sabina Stellink.