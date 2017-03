Uitleg herindelingsweigering geeft 'stof tot nadenken'

Het herindelingsboek voor Veendam, Pekela en Stadskanaal was al dicht, maar gedeputeerde Patrick Brouns weet nu ook waarom.

Donderdagmiddag hebben de burgemeesters en verantwoordelijk wethouders uit de drie gemeenten de CDA-gedeputeerde bijgepraat. Ze verkondigden hun standpunten, zoals hun gemeenteraden op 28 februari hadden aangegeven.Dat zorgt voor stof tot nadenken voor Brouns. 'Ik ga met mijn collega's op het provinciehuis bespreken hoe we daar een vervolg aan geven', zegt hij. 'De drie colleges hebben de raadsbesluiten geduid. Tegelijkertijd hebben zij aangegeven dat ze de maatschappelijke uitdagingen nog steeds herkennen.'Die maatschappelijke uitdagingen herkennen de drie colleges inderdaad, maar een huwelijk gaat het niet meer worden. 'Het is niet ons besluit, wij denken daar heel anders over', legt burgemeester Galama van Stadskanaal uit. 'Maar ik kan niemand een ring om de vinger duwen en zeggen: 'ja, ik wil.'Veendam stemde wel tegen en moest uitleggen waarom het deze herindeling niet ziet zitten. ''We hebben vanuit Veendam het standpunt van de raad uitgelegd', aldus Sipke Swierstra. 'Maar we hebben vanuit Veendam nadrukkelijk aangegeven dat het standpunt van de raad niet betekent dat we nooit meer iets willen. Alleen niet met deze gemeenten.'Zo ziet burgemeester Jaap Kuin van Pekela het ook. 'Het boek van de herindeling die we hebben onderzocht is dicht. Maar, er staan nog heel wat meer boeken in de kast...'Met andere woorden, hier is het laatste woord niet over gezegd. Want, zoals gedeputeerde Brouns zegt: 'Het gaat vervolgd worden...'