Leerlingen organiseren lichtjestocht voor kinderen van Wagif

Inwoners van Eelde houden volgende week vrijdag een lichtjestocht voor de kinderen van dorpsgenoot Wagif.

Wagif komt uit Azerbeidzjan en woont al vijftien jaar in Eelde. Hij dreigt het land uitgezet te worden. Wagif's vrouw Günel en zijn kinderen Farhad (6) en Leyla (4) zijn wel Nederlands staatsburger en mogen daarom blijven.Dorpsgenoten proberen Wagif uit alle macht in Nederland te houden en organiseren daarom allerlei acties. Zo verscheen er een videoboodschap op Facebook , gingen er handtekeningen en ansichtkaartjes naar Den Haag en gaan Eeldenaren elke week met Wagif mee naar Assen waar hij een verplichte stempel op het politiebureau moet halen.De lichtjestocht is een initiatief van bovenbouwleerlingen van OBS de Westerburcht. Burgemeester Marcel Thijsen is ook aanwezig zijn en loopt met de kinderen mee in de tocht. Zo willen ze de kinderen van Wagif een hart onder de riem steken.De initiatiefnemers roepen belangstellenden op om ook mee te lopen met lampionnen of elektrische lichtjes.