Ook raad Eemsmond zegt 'nee' tegen Havenstad FM

Havenstad FM gaat naar verwachting niet uitbreiden naar de gemeente Eemsmond. Het college gaf eerder al een negatief advies en ook de gemeenteraad zei donderdagavond 'nee' tegen de plannen.

Stichting Radio Televisie Delfzicht Lokaal, oftewel Havenstad FM, is de lokale omroep van Appingedam en Delfzijl. De stichting heeft bij het Commissariaat voor de Media een aanvraag ingediend om de komende vijf jaar de lokale omroep van Eemsmond te zijn.Volgens het college zitten er te weinig mensen of vertegenwoordigers van organisaties uit de gemeente Eemsmond in het Programma Bepalend Orgaan (PBO) van de omroep. Dit orgaan bepaalt in grote mate wat er wat voor programma's er worden uitgezonden.Daarnaast speelt ook de herindeling mee. Op 1 januari 2019 gaat Eemsmond samen met Bedum, De Marne en Winsum. Dan zou Havenstad FM opnieuw een aanvraag moeten indienen.Het college wil daarom liever een omroep die vanaf het begin het hele gebied van de fusiegemeente dekt. De raad is het hiermee eens.De gemeente Eemsmond stuurt een negatief advies naar het Commissariaat voor de Media. Die neemt de uiteindelijke beslissing of Havenstad FM wel of niet de lokale omroep wordt voor de gemeente Eemsmond.